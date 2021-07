you-una-serie-di-interviste-hanno-rivelato-molto-sulla-terza-stagione

Nonostante i ritardi dovuti alla pandemia di Covid-19, You 3 è in arrivo. I fan non vedono l’ora di scoprire cosa ha in mente Joe Goldberg e come agirà nei nuovi episodi di questa che, a ragione, è diventata una delle serie TV Netflix più amata dagli abbonati. Tenetevi forte perché alcune interviste hanno rivelato molto sulla terza stagione di You. Scopriamo quali dettagli importanti hanno riferito alcuni addetti ai lavori.

You 3: ecco cosa sappiamo della nuova stagione in arrivo su Netflix

Tutti si stanno scervellando per capire cosa ha in serbo la trama di You 3. Cosa sappiamo della nuova stagione in arrivo su Netflix? Sicuramente le vicende seguiranno gli eventi accaduti durante gli ultimissimi episodi della season 2.

Tuttavia, ad oggi, sappiamo di più proprio grazie ad alcuni particolari rivelati in diverse interviste da Sera Gamble, showrunner di You, e da Penn Badgley, attore protagonista. Partiamo proprio da quest’ultimo, il nostro Joe Goldberg che, a SiriusXM, ha rivelato come la terza stagione si concentrerà sulla relazione tra lui e Love:

“In You 3 Joe è impostato, quindi penso che, in un certo senso, in realtà si trovi in una specie di esame del matrimonio. È nello stesso tipo di legame che penso si possa trovare qualsiasi relazione ad un certo punto. I sentimenti di affetto non esistono più. Sei frustrato dalle imperfezioni dell’altra persona. E ti stai chiedendo: ‘Come può andare avanti?’“.

Cosa ha da dire invece Gamble in merito a You 3? Su Twitter si è divertita a giocare con le parole e scherzando ha postato: “[…] gli episodi sono fottutamente pazzi e le esibizioni sono follemente buone. Questo è tutto ciò che dirò a riguardo, fino a quando non saremo pronti per parlare della nuova stagione“.

Tuttavia in merito proprio alla trama della terza stagione di You la Gamble ha chiarito: “Joe è ancora Joe in un modo che non sarà fantastico per Joe. Sembra chiaro che stia ricadendo in una qualche versione dello stesso schema. Non posso dire che sappiamo esattamente come sarà la terza stagione, ma posso affermare che le cose non andranno bene per Joe“.