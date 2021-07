Se ti stai affacciando per la prima volta nel mondo delle SIM Top Number e Gold Number, ma anche se sei un veterano di questo speciale settore, non puoi perderti questo articolo. Ecco la nuova guida definitiva alle SIM Top Number da collezione. Un piccolo prontuario gratuito da consultare prima di ogni acquisto. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche che dovrebbe avere un numero di telefono da collezione.

La guida alle SIM Top Number da collezione

Siete pronti per accedere al vademecum del collezionista di SIM Top Number da collezione? Si tratta di numeri di telefono che, grazie alle loro differenti particolarità, raggiungono cifre di vendita davvero incredibili. Ovviamente però devono rispondere a determinate caratteristiche che ora elencheremo qui di seguito.

Facile da ricordare. Questa è una delle particolarità più ricercate da chi è appassionato di SIM Top Number, ma anche da chi utilizza il numero di telefono per lavoro. Sequenze numeriche crescenti e decrescenti. Un’altra delle caratteristiche che piacciono maggiormente a chi colleziona numeri di telefono. SIM Gemelle. Si tratta di numeri di telefono che si differenziano tra loro, solo per un numero, quello finale. Tanti numeri uguali. È chiaro che più cifre identiche ci sono e più quel numero è raro e prezioso. Date importanti. Questo è un aspetto che riguarda molto spesso la sfera personale. Esistono persone che sono alla ricerca di SIM il cui numero di telefono contiene il giorno, il mese e l’anno di un avvenimento a loro importante. Altri invece cercano la data di eventi che hanno fatto la storia. Numeri uguali a due, a due o a tre, a tre.

Insomma, queste sono solo alcune delle combinazioni più importanti che possono trasformare una normalissima SIM in una da collezione. È ovvio che non sarà facile trovarne subito di disponibili e in vendita, ma potrebbe essere d’aiuto consultare regolarmente il noto sito eCommerce di eBay. Lì molto spesso diversi utenti avviano aste importanti o semplicemente mettono in vendita il loro numero di telefono.