L’attesa verso la nuova OneUI 4 di Samsung si sta facendo sempre più febbrile. Nonostante sia rimasta a lungo nascosta, l’interfaccia utente proprietaria sarà basata su Android 12 ed è attualmente in fase di sviluppo.

Il gigante coreano però potrebbe confermare a breve parecchie novità, considerando che la OneUI 4 è sempre più al centro di nuove indiscrezioni. Il brand sta lavorando per ottimizzare l’interfaccia utente e lanciarla almeno in versione beta.

Il debutto della OneUI 4 potrebbe avvenire ad agosto sui device appartenenti alla famiglia Galaxy S21. Se i piani di Samsung dovessero procedere per il meglio, il debutto ufficiale potrebbe essere fissato a fine anno.

Samsung continua a sviluppare la OneUI 4 basata su Android 12

One UI 4 original version

New animation

Most applications redesigned

New privacy module

New graphics module — Ice universe (@UniverseIce) July 29, 2021

Secondo quanto dichiarato da Ice Universe, Samsung sembra intenzionata a rivoluzionare completamente la propria interfaccia utente. L‘arrivo di Android 12 rappresenterà un grande cambiamento nel codice del sistema, ma il produttore coreano andrà a modificare tanti altri parametri.

La OneUI 4 potrà contare su nuove animazioni di sistema e un nuovo design per gran parte delle applicazioni. Come se non bastasse, arriveranno anche cambiamenti al sistema Knox per la protezione della privacy degli utenti.

Infine, l’intero sistema potrà contare sulle migliorie derivanti dalla partnership tra Samsung e AMD. Infatti, la GPU potrà essere sfruttata al meglio grazie agli interventi diretti al codice. Tuttavia, ci aspettiamo ulteriori ottimizzazioni per i device che utilizzeranno il SoC nato dalla collaborazione tra le due aziende.

Durante il prossimo evento previsto per l’11 agosto potrebbero arrivare maggiori dettagli, quindi non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire le novità di Samsung.