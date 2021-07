Samsung si sta preparando a presentare la nuova famiglia Galaxy Tab S8. Considerando la tradizione dell’azienda coreana, questa serie si preannuncia con caratteristiche da top di gamma. Stando alle ultime indiscrezioni, quest’anno la serie sarà ancora più esclusiva del solito.

Samsung potrebbe presentare la famiglia Galaxy Tab S8 in tre varianti: Tab S8, Tab S8 Plus e Tab S8 Ultra. Così come per la famiglia Galaxy S21, anche i tablet del produttore arriveranno in tre modelli caratterizzati da feature uniche.

Il noto leaker Ice Universe ha condiviso alcune delle feature delle versioni Plus e Ultra. In particolare, Galaxy Tab S8 Plus sarà caratterizzato dal numero di serie SM-X806x mentre la versione Ultra dal numero di serie SM-X906x. Inoltre, per esclusione, il numero di serie di Galaxy S8 potrebbe essere SM-X706x.

Tab S8+ SM-X806x 10090mAh

Tab S8 Ultra SM-X906x 11500mAh — Ice universe (@UniverseIce) July 27, 2021

Il debutto della nuova serie di device è atteso per i primi mesi del 2022, ma Ice Universe ci fornisce anche ulteriori conferme. Galaxy Tab S8 Plus sarà caratterizzato da una batteria da 10090mAh mentre la versione Ultra potrà contare su 11500mAh.

Samsung quindi ha scelto di aumentare la batteria a disposizione dei propri tablet e di conseguenza l’autonomia disponibile per gli utenti. Infatti, il confronto diretto con la serie Galaxy Tab S7 mostra la netta differenza. Il Tab S7 poteva contare su 8000mAh mentre il Tab S7 Plus su 10090mAh.

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, ci aspettiamo alcune caratteristiche in comune e altre molto diverse tra i vari modelli. Samsung potrebbe dotare la versione Ultra sarà caratterizzata da un display OLED da 14.6 pollici mentre la Plus da un display LCD da 11 pollici.

Per entrambi ci aspettiamo il supporto alla ricarica rapida e alla S-Pen oltre che un sistema audio a quattro speaker. Il SoC non è ancora noto ma certamente ci saranno almeno 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.