Nonostante Samsung non stia comunicando notizie ufficiali riguardo la OneUI 4, il produttore sta lavorando alla nuova interfaccia utente. Il sistema sarà basato su Android 12 e permetterà agli utenti di accedere a tante nuove funzionalità.

Secondo una road map interna del produttore, il debutto di OneUI 4 in versione beta è previsto per agosto. Samsung sembra quindi pronta ad entrare ufficialmente nella fase di open beta. I primi device a poter testare l’interfaccia utente aggiornata sanno i Galaxy S21.

Questa notizia arriva dal leaker Chun che ha condiviso per primo la notizia. A supportare quanto segue ci ha pensato anche Ice Universe, leaker ben più noto. Considerando queste fonti, possiamo considerare le notizie più che attendibili.

Since OneUI 4 beta update for the S21 series in August is confirmed, I think this is the perfect time to leak some information about the next OneUI update. The update will some changes about icon, colours and some Android 12 feels. Most likely they will adapt Android 12 Material

— Chun (@chunvn8888) July 28, 2021