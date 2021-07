Il 29 luglio arriverà ufficialmente la famiglia Huawei P50 ma in attesa di seguire il lancio ufficiale, alcune informazioni sui dispositivi sono finite online. In particolare, il P50 Pro è stato oggetto di numerosi leak che ne hanno svelato la scheda tecnica completa.

Le indiscrezioni sono state lanciate da Ishan Agarwal, noto leaker di settore nonché esperto di device Huawei. Il nuovo P50 Pro 4G si preannuncia un vero e proprio flagship con particolare attenzione al comparto fotografico.

Stando a quanto dichiarato dall’utente Twitter, il device si preannuncia un camera-phone a tutti gli effetti e la scheda tecnica lo conferma. Tuttavia, possiamo aspettarci una quadrupla fotocamera posteriore con una configurazione inedita.

The 40MP Camera in Huawei P50 Pro 4G is actually a Monochrome camera. It is probably being used to create a better Final image output. It may not be ToF.

