Iliad ancora al top con la Giga 120: in regalo il 5G, il prezzo è shock

Ancora una volta si parla insistentemente di Iliad e di tutte le sue offerte mobili che stanno battendo la concorrenza. Non ci sono infatti gestori che non temano questa realtà, la quale da oltre quattro anni sta battendo le statistiche di chiunque senza problemi.

Questo provider era arrivato tra lo scetticismo generale di molti che credevano potesse trattarsi solo di una comparsa nel mondo della telefonia mobile italiana. In realtà poi Iliad si è rivelata tutt’altro, ovvero una certezza per tutti coloro che vogliono cambiare gestore scegliendo prezzi più bassi. In questo momento infatti sul sito ufficiale sono presenti ancora offerte di altissimo livello ma con prezzi molto bassi. E’ infatti presente anche l’offerta più ricercata del momento, quella che durante il mese di giugno aveva scatenato la corsa al sito ufficiale di Iliad.

Iliad: 80 e 120 giga con prezzi strepitosi fino ad arrivare alla connessione in 5G

Tra tutte le offerte del momento spiccano sicuramente quella di Iliad, come sta succedendo ormai frequentemente. Sul sito ufficiale sono infatti presenti due soluzioni che non potrebbero di certo mancare nel momento della scelta di una nuova promo.

È disponibile la soluzione da 120 giga, quella che offre la connessione in 5G gratis. Al suo interno ci sono anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili per un prezzo totale di soli 9,99 € al mese per sempre. Segue poi la promo da 80 giga in 4G, la quale si differenzia dalla prima solo per il prezzo che in questo caso è di 7,99 € al mese per sempre.