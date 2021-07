La stagione estiva è ormai iniziata da circa un mese e Sony ha deciso di proporre sul PlayStation Store numerosi videogiochi in offerta. Molti di questi sono titoli piuttosto famosi ed esclusive per PS4 e per PS5. Vediamo brevemente alcune delle offerte più interessanti di questo periodo.

Ecco alcune delle migliori offerte presenti sul PlayStation Store

Siamo nel bel mezzo dell’estate e in questo periodo non mancano numerosi sconti, promozioni e offerte. Come già accennato, il colosso Sony sta proponendo in questi giorni diverse offerte piuttosto interessanti sul PlayStation Store. In particolare, sono infatti disponibili degli sconti per dei videogiochi molto famosi ed esclusivi per PS4 e per PS5.

Tra questi titoli, vi è God of War nell’edizione digitale deluxe. Un videogioco celebre e che ha fatto appassionare milioni di videogiocatori. Al momento, quest’ultimo è proposto ad un prezzo scontato di 14,99 euro ed include il fumetto prequel targato Dark Horse, artbook digitale, un tema dinamico, il Set Armatura Voto di Morte e lo Scudo Guardiano dell’Esilio.

Un altro titolo molto famoso in offerta su PlayStation Store è poi Marvel’s Spider Man Miles Morales. Il nuovo capitolo della saga di questo supereroe viene infatti proposto nella sua standard edition ad un prezzo scontato di 44,99 euro contro gli iniziali 59,99 euro.

Tra le offerte e promozioni proposte da Sony, troviamo infine numerosi videogiochi appartenenti a PlayStation Hits, i quali sono disponibili a dei prezzi decisamente ridotti, anche al di sotto dei 20 euro. Troviamo infatti titoli come Uncharted 4 e Until Dawn ad un prezzo scontato di soli 9,99 euro.