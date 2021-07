Kena Mobile ha intenzione di contrastare i vari competitors e per questo motivo sta proponendo per questo mese di luglio svariate offerte mobile molto convenienti. In particolare, sono disponibili offerte dedicate sia a tutti gli utenti che attiveranno un nuovo numero sia per chi effettuerà la portabilità. Vediamo brevemente le migliori offerte disponibili.

Kena Mobile: ecco le migliori offerte di questo mese

Come già accennato, l’operatore virtuale di TIM sta proponendo svariate offerte e promozioni dedicate a diverse tipologie di utenti. La prima offerta proposta da Kena Mobile è dedicata a tutti gli utenti che attiveranno un nuovo numero, ma soltanto ed esclusivamente online. In questo caso, ad un costo di 7,99 euro al mese, si avranno a disposizione minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 Giga di traffico dati con connettività 4G fino a 30 Mbps (sono inoltre inclusi 4,5 GB in Europa con connettività 3G). A ciò bisogna però includere un costo di attivazione di 4,99 euro.

La seconda offerta proposta dall’operatore virtuale è dedicata a tutti gli utenti che effettueranno la portabilità da Iliad, PosteMobile, Lycamobile e altri MVNO. Il costo mensile per questa promo è di 9,99 euro al mese senza costo di attivazione e senza costi per la SIM. Gli utenti che la attiveranno potranno sfruttare ben 100 GB di traffico dati con connettività 4G fino a 60 Mbps, minuti di chiamate illimitati verso tutti ed SMS illimitati verso tutti.

La terza e ultima offerta di Kena Mobile prevede infine minuti di chiamate illimitati, SMS illimitati e 70 GB di traffico in 4G sempre fino a 60 Mbps. Si tratta, in particolare, di un’offerta dedicata agli utenti provenienti da WindTre, Vodafone, TIM, Iliad, Fastweb e altri MVNO. Il costo mensile è di 12,99 euro e anche qui non sono previsti costi di attivazione e per la SIM.