WhatsApp: aggiornamenti nuovi in arrivo, c'è qualcosa di grosso e super atteso

È passato molto tempo da quando WhatsApp risultava solo un’applicazione sperimentale, visto che ora è fondamentale. La nota applicazione di messaggistica istantanea in questo momento può vantare oltre 2 miliardi di utenti in giro per il mondo, totalizzando dei numeri che oggi rappresentano in maniera totale la grande ascesa del colosso che di rivali proprio non ne ha.

Sebbene ci siano alcune applicazioni che ogni giorno provano a dare filo da torcere a WhatsApp, quest’ultima resta al comando saldamente. Ci sono anche molti miglioramenti che arrivano grazie al grande numero di aggiornamenti che gli sviluppatori prima pensano e poi realizzano. Durante l’ultimo periodo infatti ci sono state tantissime indiscrezioni che hanno riguardato proprio gli update in dirittura d’arrivo. Molti di questi sono stati davvero importanti, come ad esempio l’ultimo aggiornamento registrato in merito alle note vocali. Ci sono però tantissime altre soluzioni in fase di test sulla versione beta, le quali cambieranno il modo di utilizzare WhatsApp per gli utenti.

WhatsApp: questi sono i nuovi aggiornamenti previsti per il futuro prossimo, eccone alcuni

L’ultimo aggiornamento ha prodotto pareri contrastanti su WhatsApp. Stiamo parlando delle note vocali che ora possono essere velocizzate fino al doppio per ridurre i tempi di ascolto.

C’è però qualcosa di più caldo che bolle in pentola, come ad esempio la modalità che permetterà di utilizzare un solo account su più dispositivi. Quest’ultima è richiesta danni dagli utenti, i quali ben presto verranno accontentati.

In cantiere c’è anche la possibilità di salvare i messaggi online, in modo da non dover effettuare un backup prima di cambiare smartphone. Basterà quindi inserire il nome del proprio account WhatsApp per ripristinare tutte le conversazioni su qualsiasi dispositivo.