CoopVoce: le offerte Evolution fino a 50GB in 4G a prezzo bassissimo

Da quando i gestori virtuali hanno acquisito grande potere sul mercato della telefonia mobile italiana, tutto è cambiato. Se prima infatti tutti si lanciavano sulle offerte dei gestori più titolati e riconosciuti, ora non c’è più quella voglia incondizionata.

Ci sono realtà tra i gestori virtuali che riescono ad offrire il meglio per pochi euro, appoggiandosi a reti di tutto rispetto. CoopVoce è uno dei provider più attenti alle varie richieste degli utenti, proponendo offerte di gran livello e piene di contenuti. Inoltre non è da considerare alto il prezzo delle offerte, le quali vengono proposte a prezzi davvero bassissimi. Inoltre gli utenti riferiscono di una grande affidabilità del gestore che non avrebbe mai rifilato brutte sorprese ai clienti dopo l’attivazione di una promo. Ora come ora sul sito ufficiale sono disponibili tre offerte di grandissimo livello e appartenenti alla stessa linea.

CoopVoce: le promo Evolution sono ancora disponibili con gli stessi prezzi di sempre

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS