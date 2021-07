Cercate una soundabar che sia all’altezza della situazione e non volete spendere cifre esorbitanti? Ecco la cinebar di Teufel, la quale è dotata anche di subwoofer.

Materiali costruttivi ed estetica

I materiali costruttivi sono molto resistenti e si presenta molto bene esteticamente. Nella parte alta ci sono i tasti touch per i controlli principali e per la connessione, mentre frontalmente ecco il piccolo display informativo. A destra e a sinistra ci sono gli altoparlanti, quattro per lato, che permettono una riproduzione dell’audio di altissimo livello.

Sul posteriore figurano anche alcuni alloggi per gli stop per l’applicazione al muro. Nascoste ecco delle porte HDMI-in ed HDMI-put, oltre al jack aux per l’audio. A sinistra, sempre dietro, il connettore per l’alimentazione.

Ecco poi il subwoofer, che è posizionatile dappertutto essendo Wireless, il quale offre una regolazione mediante l’apposita levetta dei bassi, degli alti e dei medi. C’è poi un tasto che permetterà di selezionare la riproduzione in base a come verrà posizionato.

Connettività e funzioni

Ottimo anche il telecomando che permette di esercitare le varie funzionalità. C’è quindi l’opportunità di selezionare le varie sorgenti o magari la luminosità del display sulla soundbar. Sarà poi possibile scegliere anche la modalità audio della soundbar, tutto grazie ai tasti. Ecco poi anche una modalità notturna che regola i bassi e attenua la luminosità del display per non disturbare magari durante la riproduzione di un film in ore notturne.

Presente anche la funzionalità Dynamore che migliora la qualità audio del Dolby esclusiva di Teufel. Grazie al Bluetooth in versione 5.0 permette una connessione fluida e stabile.

Conclusioni

Ottime impressioni con questa cinebar Teufel che ci hanno consentito di sostituire una soundbar di Sonos. Nitidezza dell’audio davvero ottima e ottima praticità nell’installazione nonostante l’assenza della lingua italiana. Prezzo di 699 euro, molto più accessibile rispetto a tante soundbar di pari livello che arrivano a costare anche il doppio.