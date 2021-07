Siamo giunti quasi al termine dell’attesa: tra soli pochi giorni Samsung svelerà al pubblico i suoi nuovi dispositivi. Il Samsung Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3 non avranno più segreti e tutte le voci emerse circa le specifiche tecniche, le funzionalità e il design troveranno conferma o saranno smentite definitivamente.

Pur essendo ormai breve il lasso di tempo che ci separa dal lancio ufficiale, che avverrà l’11 agosto, le indiscrezioni aumentano soffermandosi su quello che potrebbe essere il costo dei nuovi device e sui prodotti che Samsung proporrà in omaggio agli utenti che procederanno con l’acquisto degli smartphone.

Samsung pronta a lanciare i nuovi pieghevoli: ecco i costi e i dispositivi in omaggio!

Un video condiviso su YouTube negli ultimi giorni riferisce quelli che potrebbero essere i costi del Samsung Galaxy Z Fold 3 e del Galaxy Z Flip 3, le date nelle quali sarà possibile effettuare il pre-ordine dei dispositivi e quelli che saranno i prodotti offerti in omaggio dal colosso sudcoreano.

Più volte si è fatto riferimento al Galaxy Z Flip 3 come il probabile pieghevole “low-cost” di Samsung e, stando alla fonte, il dispositivo potrebbe realmente essere lanciato a un costo più basso rispetto al Galaxy Z Fold 3. La versione da 256 GB, infatti, potrebbe essere disponibile in Corea del Sud a un costo di circa 930,00 euro. Il Samsung Galaxy Z Fold 3, invece, sarà disponibile in due varianti da 256 GB e 512 GB, le quali saranno vendute rispettivamente a un costo di 1480,00 euro e 1550,00 euro.

Samsung è solita abbinare all’acquisto dei suoi nuovi dispositivi degli accessori aggiuntivi offerti agli utenti gratuitamente. In questa occasione, coloro che procederanno con l’acquisto del pieghevole a conchiglia avranno in omaggio i nuovi auricolari Galaxy Buds 2, una cover e un anno di Samsung Care+. Acquistando un Galaxy Z Fold 3, invece, sarà possibile ricevere i Galaxy Buds 2, una custodia per l’inserimento della S Pen e un anno di Samsung Care+.