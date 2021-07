Aumenti TIM, Vodafone e WindTRE: quali sono le promo che salgono di prezzo

Secondo quanto riportato dalle statistiche ufficiali, sono cresciute le richieste di cambio gestore da parte degli utenti. Indifferentemente da quale sia il loro provider di fiducia, i clienti cercano sempre un provider che offra qualcosa di meglio. Il tutto è presto spiegato dal momento che gli aumenti stanno colpendo tutti coloro che hanno una promo con un qualsiasi gestore italiano.

Stando alle ultime notizie riportate sul web, sembra che Vodafone abbia aderito a questi aumenti, deludendo quindi il suo pubblico che ora cerca altro.

Aumenti dei gestori: Vodafone delude i suoi utenti con alcune rimodulazioni

Già da diverso tempo si parlava di rimodulazioni in arrivo, soprattutto durante lo scorso mese di giugno. Gli utenti avevano cominciato dunque a preoccuparsi, soprattutto dopo che Vodafone comunico tramite SMS la data ufficiale.

“Il costo delle medesime offerte dei clienti privati ricaricabili che avranno ricevuto la relativa comunicazione via sms il 1° giugno aumenterà di 1,99 euro al mese a partire dal 2 luglio 2021“.

Non c’è dunque un comunicato che annuncia quali siano le tariffe e le offerte che subiranno i rincari. Allo stesso tempo, qualora dovesse esserci qualcosa di più particolare da comunicare agli utenti, Vodafone e metterò di certo un comunicato. All’interno dell’ultimo c’era scritto quanto segue:

“A partire dal 1° giugno, i clienti interessati dalla mdifica avranno la possibilità di attivare giga aggiuntivi in regalo per 12 mesi chiamando il 42100 entro il 30/06“.

Ora quindi partirà la caccia ad un nuovo gestore da parte di tanti utenti, mentre in molti verranno contattati da Vodafone per un rientro o magari per una promo di favore.