Vodafone: brutte notizie dalla compagnia, conti a rischio per via degli aumenti

“Modifica contrattuale: Vodafone investe costantemente nel miglioramento della propria rete mobile, con l’obiettivo di soddisfare la crescente esigenza di connessione nel Paese e per offrire ai clienti un servizio sempre più performante, ovunque.” È quanto scritto nella prima parte del messaggio dall’operatore telefonico.

Cosa annuncia l’SMS? “Per queste ragioni, dal primo rinnovo successivo al 26/07 la tua offerta costerà 1,99 euro in più al mese. Per te 50 Giga al mese per 12 mesi, se non lo hai ancora fatto puoi attivarli chiamando il 42590 fino al 25/07“. Insomma, come al solito, rimodulazioni imminenti.

Vodafone: come retrocedere dal contratto

Ovviamente però non tutti sono d’accordo con i continui aumenti. In tal caso sarà possibile retrocedere dal contratto. Trattandosi di una modifica contrattuale e di prezzo, qualora si scegliesse di passare ad un altro operatore, non dovrà pagare nessuna penale o costo aggiuntivo. Ad una condizione però: i tempi per farlo e le modalità saranno imposte dall’operatore Vodafone.

“Puoi recedere dal contratto o cambiare operatore, senza penali né costi di disattivazione fino al 25/07 su voda.it/disdetta, con raccomandata A/R, PEC, o nei negozi Vodafone, con causale: modifica condizioni contrattuali.