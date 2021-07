Qualche giorno fa vi avevamo parlato di un possibile arrivo di aumenti riguardanti alcune offerte di rete fissa di TIM a partire dal prossimo mese di settembre. Nel corso delle ultime ore, però, l’operatore telefonico ha confermato ufficialmente tutto ciò e ha riportato quali saranno le offerte coinvolte da queste rimodulazioni.

TIM: confermato ufficialmente l’arrivo di aumenti per alcune offerte di rete fissa

Come già accennato, qualche giorno fa il noto operatore telefonico TIM aveva avvisato i suoi utenti dell’arrivo di alcuni aumenti riguardanti delle offerte di rete fissa a partire dal mese di settembre 2021. In particolare, l’operatore aveva riportato all’interno della bolletta questa comunicazione nella sezione “Comunicazioni TIM per te”.

Ora, però, TIM ha confermato ulteriormente l’arrivo di queste rimodulazioni nella sezione “News Comunicazioni Importati” del suo sito ufficiale. Nello specifico, quindi, a partire dal prossimo mese di settembre alcuni utenti vedranno aumentare il costo della propria offerta di 2 euro IVA inclusa. Secondo quanto riportato dall’operatore telefonico, le offerte in questione che saranno coinvolte da questi aumenti saranno TIM Connect e TIM Smart.

Come succede spesso in questi casi, gli utenti potranno esercitare il proprio diritto di recesso senza costi extra. TIM ha però deciso di posticipare la data entro cui effettuare il recesso senza penali fino al prossimo 15 settembre 2021 anziché il 31 agosto 2021. Vi ricordiamo che, come motivo di questi aumenti, l’operatore ha dichiarato “esigenze economiche dovute alla necessità di continuare ad investire sulle reti di nuova generazione, così da fornire livelli di servizio sempre in linea con le crescenti esigenze del mercato”.