Si sta avvicinando la data di uscita di uno dei titoli più blasonati di sempre. Intanto continuano le news a spizzichi e bocconi su quello che succederà durante l’evolversi delle nuove vicende. Infatti è arrivata una rivelazione shock di Álex Pina su La Casa di Carta 5, una delle serie TV più amate di sempre, in merito ai suoi personaggi. Cosa li attende nei nuovi episodi in uscita su Netflix? Scopriamo insieme le recenti rivelazioni sull’attesissima quinta stagione che decreterà anche la fine de La Casa di Carta.

Niente appuntamenti e nessun impegno per tutte e due le date dedicate alla pubblicazione dei nuovi episodi de La Casa di Carta 5. La produzione ha scelto di dividere l’uscita in due appuntamenti così da rendere il finale di stagione ancora più entusiasmante, ricreando una fine nella finale.

Ricordiamo che La Casa di Carta 5, con i suoi nuovi episodi, sarà disponibile su Netflix dai seguenti giorni:

Secondo quanto dichiarato da Álex Pina ogni episodio sarà estremamente avvincente e non solo ripercorrerà i momenti più duri e tragici della lotta alla sopravvivenza, ma sarà anche un viaggio nella psiche e nei sentimenti di ciascun membro della banda. Ovviamente Professore compreso.

Ciò che sta preoccupando, ma allo stesso tempo intensificando la voglia di assistere alla nuova stagione de La Casa di Carta è l’ultima dichiarazione di Pina. Breve, ma intensa, sta lasciando senza parole i più.

In sostanza, durante la quinta stagione de La Casa di Carta, tutti “i personaggi dovranno lottare per la propria vita“. Un’affermazione che conferma quanto detto dal produttore qualche mese fa. Il nuovo nemico della banda, l’esercito, sarà davvero spietato. Ma chissà se sarà solo lui a mettere i bastoni fra le ruote. Potrebbero esserci colpi di scena e tornare alla luce anche gli incubi del passato.

Here's three brand new images from the final season of LA CASA DE PAPEL.

Season 5 debuts in two volumes on September 3 and December 3. #GeekedWeek pic.twitter.com/zv7JbCGJQ4

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021