wifi-gratis-continua-a-diffondersi-il-progetto-per-navigare-gratuitamente

Sta avendo successo l’iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico di dotare tutti i Comuni che lo desiderano con HotSpot gratuiti. Questi connettono i cittadini a una vera e propria rete nazionale. In sostanza si tratta di WiFi gratis su gran parte del territorio italiano! Continua quindi a diffondersi questo speciale progetto che permette a tutti di navigare gratuitamente. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e come accedere al servizio.

WiFi Italia ha raggiunto anche Cave de’ Tirreni e Graffignano

Si aggiorna ogni giorno la mappa virtuale di WiFi Italia che mostra non solo i Comuni, ma anche i punti dotati di HotSpot gratuiti offerti da questo formidabile servizio. Ad oggi sono 3.660 le adesioni pubblicate sul sito ufficiale. Si tratta di Comuni e Ospedali che ora rendono disponibile un servizio di connessione gratuita a cittadini e turisti.

Recentemente si sono aggiunti Cave de’ Tirreni e Graffignano. Il Sindaco di quest’ultimo Comune così si è espresso in merito: “Far parte di una rete WiFi nazionale pubblica, come quella realizzata da Mise ed Infratel Italia, permette a Graffignano di porre risalto alla nostra storia e ad una collocazione geografica che pone Graffignano in una zona ricca di bellezze paesaggistiche (dista solo 3 km dall’oasi del WWF di Alviano) ed architettoniche (il castello, gli affreschi del santuario Della Madonna Del Castellonchio) ed è vicino ad altri paesi molto conosciuti: Civita di Bagnoregio, Bolsena, Todi, Orvieto, Alviano, Amelia, Lugnano in Teverina, Castiglione in Teverina e Montefiascone“.

Come utilizzare il servizio di connessione gratuita

A spiegare in modo dettagliato come poter utilizzare il servizio di connessione gratuita offerto da WiFi Italia è l’assessore alle attività produttive di Cave de’ Tirreni, Giovanni del Vecchio:

“Basta scaricare l’applicazione wifi.italia.it, anche attraverso il QR Code visibile sulle postazioni. Registrarsi e navigare gratuitamente non solo nella nostra città ma ovunque sia disponibile la rete di WiFi Italia. Un servizio ai cittadini che, soprattutto lungo il corso dello shopping, favorisce l’utenza e quindi le attività commerciali“.

Insomma, WiFi Italia è un servizio gratuito che permette a chiunque di poter accedere a una connessione internet. Diffusa su tutto il territorio italiano garantisce a chi non può permettersi la Fibra di avere HotSpot disponibili per la navigazione. Sono queste le iniziative che ci piacciono e che rendono l’Italia davvero un bel paese.

Infine dobbiamo necessariamente menzionarvi anche il “Piano Scuole Connesse” davvero unico e incredibilmente utile per tutti i nostri giovani.