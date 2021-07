Vodafone non ha grandi notizie per una parte dei suoi clienti. Come per gli anni precedenti, anche in questa stagione estiva, il provider inglese ha previsto degli aumenti dei prezzi per alcuni clienti. Nella circostanza attuale, le modifiche alle tariffe riguardano in via particolare la ricaricabile Special 50 Giga.

Vodafone, aumentano i costi della tariffa più popolare

La Special 50 Giga da anni è una delle più apprezzate tariffe di Vodafone. Questa promozione rappresenta una delle migliori ricaricabili dedicate agli utenti che effettuano la portabilità del numero da altro provider.

Già da qualche mese, per alcuni clienti con Special 50 Giga sono state progettati degli scatti tariffari. Il gruppo commerciale di Vodafone ha previsto costi extra sino a 2 euro al mese. Gli abbonati con prezzo originale di 7,99 euro dovranno pagare 9,99 euro. L’aumento porta ad un nuovo costo di 8,99 euro per chi prima era solito pagare 6,99 euro.

Purtroppo, in questa circostanza, a differenza di altre occasioni Vodafone non ha previsto degli extra per le soglie di consumo. Ciò significa che i clienti che hanno la Special 50 Giga continueranno ad utilizzare le soglie standard con chiamate illimitate, SMS senza limiti verso chiunque e 50 Giga per la navigazione internet.

Se le notizie per i vecchi clienti presentano delle sorprese in parte amare, per i nuovi abbonati lo scenario è diverso. Vodafone, infatti, strizza l’occhio a tutti i clienti che attivano una delle offerte low cost nei vari bundle. Per questa fascia di pubblico è prevista la garanzia di costo bloccato nei primi sei mesi di abbonamento, senza rimodulazioni dei prezzi.