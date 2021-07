Tutti gli utenti che hanno Amazon Prime stanno per avere un regalo particolarmente gradito. A quanto pare, la PlayStation 5 sta per arrivare su Amazon per tutti gli abbonati ad Amazon Prime. Dunque, si tratta dell’ennesima agevolazione che sta facendo Amazon per i suoi abbonati, i quali potranno ottenere tranquillamente la PS5 senza fare nessuna coda. Dunque, a differenza degli altri marketplace come MediaWorld o Gamestop, su Amazon sarà tutto veloce e immediato. Per due giorni l’esclusiva è limitata agli abbonamenti Prime.

PlayStation 5: tutti i privilegi dei clienti Amazon Prime per la tua console

In questo momento, la pagina ufficiale va ancora ad indicare l’indisponibilità della console, ma probabilmente si tratta solamente di alcune ore. La descrizione, infatti, recita questo: “I clienti Amazon Prime avranno accesso prioritario a PlayStation 5 fino al 16 luglio 2021”.

Nel caso in cui tu sei abbonato Prime, l’unica cosa che dovrai fare è quella di arrivare sulla pagina ufficiale nel momento giusto. Nel caso in cui tu non sei abbonato, invece, puoi farlo ora andando ad approfittare del mese gratis. Al termine potrai cancellarti senza nessun costo aggiunto, mettendoti ugualmente tra le mani una PS5 con tutti i privilegi dei clienti Amazon Prime, ma ovviamente senza nessun costo aggiuntivo.

Non è ancora definito quante ce ne saranno disponibili, quindi non è ancora possibile sapere se al termine dell’offerta esclusiva per gli abbonati Prime siano ancora a disposizione altre unità. Tra l’altro, non è stato ancora chiarificato quando inizierà l’offerta, essendo che non risulta ancora attivata allo stato attuale. Dunque, chi vorrà avere tra le mani la PS5, dovrà obbligatoriamente muoversi in anticipo, assicurandosi di essere un abbonato ad Amazon Prime