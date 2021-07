WindTre ha rinnovato l’offerta dedicata ai ragazzi modificando la quantità di Giga prevista senza apportare dei rincari al costo di rinnovo da sostenere. I nuovi clienti WindTre aventi età massima 30 anni hanno ora la possibilità di ricevere mensilmente una quantità illimitata di Giga di traffico dati alla massima velocità disponibile da utilizzare per tutte le App.

WindTre Young + 5G con Easy Pay: costo, contenuto e attivazione della nuova offerta!

La nuova offerta WindTre Young + 5G con Easy Pay non prevede soltanto Giga illimitati per tutte le App. I clienti che ne richiedono l’attivazione hanno a disposizione anche minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

WindTre richiede un costo di rinnovo di soli 14,99 euro al mese ma indica come possibili modalità di pagamento soltanto carta di credito, conto corrente o carta conto.

I nuovi clienti under 30 hanno a disposizione anche un’altra offerta, la WindTre Young 5G che prevede un costo di rinnovo più economico, pari a soli 11,99 euro al mese, e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

Entrambe le offerte sono riservate ai clienti aventi età massima 30 anni, i quali possono effettuarne l’attivazione procedendo con la prenotazione online, accedendo al sito ufficiale del gestore, e recandosi in uno dei numerosi punti vendita per poter portare a termine l’acquisto della nuova SIM e la contestuale attivazione della tariffa richiesta.