WindTre guarda al mercato della telefonia mobile con grandi prospettive di crescita per la stagione estiva. Il gestore arancione vuole essere un’alternativa valida a Iliad ed alle sue importanti tariffe low cost. Il gestore ha messo in campo una tariffa molto valida per il suo pubblico come la Go Unlimited Star+.

WindTre, con la tariffa contro Iliad ci sono Giga illimitati

I clienti che optano per la WindTre Go Unlimited Star+ avranno un’alternativa molto valida rispetto alla Flash 120 di Iliad. La promozione di WindTre assicura un ticket più conveniente per gli utenti sia per quanto concerne le soglie di consumo sia per quanto concerne i costi.

In modo dettagliato, la Go Unlimited Star+ assicura agli utenti Giga senza limiti per la connessione di rete, chiamate senza limiti ed SMS verso tutti. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro con rinnovo previsto ogni trenta giorni.

Gli utenti di WindTre, inoltre, avranno anche una garanzia ulteriore: il gestore prevede costo bloccato nei primi sei mesi di abbonamento. In base a tale dinamica, nei primi sei mesi di piano non sono previste rimodulazioni.

Tutti gli abbonati intenzionati a sottoscrivere questa ricaricabile di WindTre dovranno aggiungere solo ed esclusivamente una quota extra dal valore di 10 euro che dovrà essere presentata all’atto di acquisto della SIM. Necessaria al tempo stesso anche la portabilità del numero da reti TIM, Vodafone ed Iliad. Coloro che desiderano maggiori informazioni devono rivolgersi esclusivamente presso un punto vendita WindTre sul territorio italiano. Non possibile l’attivazione online.