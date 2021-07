OxygenOS 11.1.4.4 è ora disponibile per OnePlus Nord con alcuni miglioramenti della durata della batteria insieme alla patch di sicurezza di giugno 2021. Mentre attendiamo notizie sul seguito del primo smartphone di fascia media di OnePlus, il Nord originale dovrebbe ora ricevere l’aggiornamento OxygenOS 11.1.4.4 completo di alcune correzioni per i problemi comuni che i proprietari hanno affrontato negli ultimi mesi.

L’aggiornamento è stato confermato nei forum ufficiali di OnePlus, con alcune build regionali che forniscono esattamente le stesse modifiche e ottimizzazioni solo con un numero di build diverso. La novità più notevole con l’aggiornamento OxygenOS 11.1.4.4 è quella della patch di sicurezza di giugno 2021.

OnePlus Nord: l’aggiornamento è disponibile per il download

OxygenOS 11.1.4.4 dovrebbe fornire vantaggi in termini di durata della batteria con modifiche per il consumo energetico in aree specifiche, mentre le notifiche ritardate sono un altro punto focale per questo aggiornamento. Anche il surriscaldamento è stato risolto, sebbene non vengano forniti ulteriori dettagli nel breve registro delle modifiche.

Le modifiche piú importanti sono la durata della batteria estesa, il consumo energetico ridotto, la risoluzione di alcuni problemi come le notifiche ed il surriscaldamento e la nuova patch di sicurezza Android. La OxygenOS 11.1.4.4 dovrebbe ora essere disponibile. Tuttavia, se non hai ancora ricevuto l’update, potresti voler aggiornare il device tramite la popolare applicazione Oxygen Updater di terze parti.

Nel frattempo, i fan sono in attesa per nuovi dettagli sul prossimo Nord 2, il quale verrá annunciato a breve come il successore del tanto amato Nord.