Se hai mai provato a misurare la velocità della tua connessione Internet, probabilmente ti sei imbattuto in Speedtest. Speedtest è in circolazione da molto tempo e ha un’app per tutte le principali piattaforme che ti consente di tenere sotto controllo la velocità di Internet praticamente da qualsiasi dispositivo.

A febbraio, Ookla ha lanciato una nuova funzionalità su Speedtest per iOS per consentire agli utenti di misurare l’esperienza di streaming video. Ora l’azienda sta finalmente portando il test della qualità video sulla versione Android.

Android: l’app Speedtest controlla la tua connessione ad internet

Ookla ha annunciato che sta espandendo il test di streaming video all’app Android. Quando aggiorni all’ultima versione dell’app Speedtest sul tuo dispositivo Android, vedrai una nuova scheda Video nella riga in basso. Il test inizia con il test del bitrate adattivo e quindi riproduce una serie di brevi clip video a risoluzioni crescenti. Si ferma quando raggiunge la risoluzione 4K.

Alla fine del test, mostrerà la massima risoluzione che la tua connessione a internet può gestire. Ti mostrerà anche statistiche come il tempo di caricamento in millisecondi e il buffering. Il nuovo test consente agli utenti di capire rapidamente se la loro connessione ad Internet attuale è in grado di supportare un’esperienza di streaming di alta qualità o meno.

Il test di streaming video è ora disponibile nell’ultima versione dell’app Speedtest. Se vuoi verificare se il tuo Internet mobile o la banda larga possono riprodurre in streaming video 4K, scarica la nuova versione di Speedtest. All’inizio di quest’anno, l’app Speedtest ha aggiunto mappe di copertura più dettagliate per i principali operatori di rete in tutto il mondo.