Sono ormai due gli anni che sono passati dal momento in cui Netflix ha pubblicato ufficialmente i nuovi episodi della serie TV di successo Stranger Things. Di fatto, la quarta stagione è in produzione allo stato attuale e i protagonisti, tramite varie interviste, stanno confermando sempre di più che sarà una season davvero magnifica.

Stranger Things 5: le parole di Harbour circa la quinta stagione

Anche se c’è stata una lunga attesa per la quarta stagione, moltissimi fan si stanno già chiedendo quando arriverà la quinta stagione dello show, la quale però deve essere ancora confermata ufficialmente. David Harbour ci ha tenuto a parlare di cosa bolle in pentola per quanto concerne il quinto capitolo della serie TV:

“Sì, penso che nella mia lista dei punti di discussione di Netflix non dovrei dire che c’è una quinta stagione. Se tu fossi sul set con qualcuno che lavora a uno spettacolo che potrebbe avere una quinta stagione, sono sicuro che quelle persone probabilmente metterebbero in scena qualcosa che porterebbe a nuovi episodi. Voglio dire, fin dall’inizio di questo show, ho parlato con i fratelli Duffer dell’arco narrativo di Hopper e di come sarebbe stato, e mi hanno parlato di lui”.

“La stagione 4 è davvero la mia stagione preferita”, ha detto Harbour. “La adoro. Le sceneggiature migliorano sempre e questi ragazzi sono fantastici. La prima stagione è così buona e intima in un certo modo, è così bella. E questi ragazzi vanno in direzioni diverse, di cui i fan hanno molteplici interpretazioni, ma devo dire che la scrittura continua ad essere del suo genere particolare e specifico, qualunque cosa stiano facendo in ogni stagione è semplicemente straordinaria. E questo traguardo, ancora una volta, lo superiamo. Sento che sarà una grandiosa, bellissima stagione. Non vedo l’ora che il pubblico la veda”