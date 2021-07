La nota casa automobilistica Ford ha da poco annunciato l’avvio degli ordini per il mercato europeo del suo nuovo SUV elettrico sportivo. Stiamo parlando della nuova Ford Mustang Mach-E GT e che sarà distribuita ad un prezzo prezzo partenza di 74.500 euro, mentre la versione nella colorazione Cyber Orange sarà distribuita ad un prezzo leggermente superiore, pari cioè a 76.800 euro.

Al via gli ordini per il mercato europeo della nuova Ford Mustang Mach-E GT

Il nuovo SUV elettrico a marchio Ford è finalmente disponibile all’ordine anche per il mercato europeo. Rispetto alla versione classica, questo modello offre ovviamente delle prestazioni più spinte. Sotto al cofano è infatti presente un doppio motore elettrico con 860 nm di coppia e con una potenza di ben 487 CV.

Il tutto garantisce ottime performance su strada e permette di passare da 0 a 100 km/h in pochissimi istanti (3.5 secondi per la precisione). Diverse poi le modalità di guida tra cui scegliere: Untamed Plus, Whisper, Active e Untamed. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, troviamo una batteria con una capienza di 88 kWh che permette di camminare in tranquillità per circa 550 km.

Dal punto di vista del design e della dotazione, il nuovo SUV elettrico Ford Mustang Mach-E GT presenta delle colorazioni particolari, come la Grabber Blue e la Cyber Orange, mentre il tetto superiore è disponibile nella colorazione a contrasto Shadow Black. Non mancano infine i cerchi in lega da 20 pollici con pneumatici Perelli, il sistema di infotainment con un ampio display da 15.5 pollici e diversi sistemi di assistenza alla guida.