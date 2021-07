Ci sono ancora nuove notizie in merito al progetto Wi-Fi gratis denominato Piazza Wi-Fi Italia, il quale è stato ideato dal ministero dello sviluppo economico e curato da Infratel con il sostegno di Anci. Il progetto partito nel febbraio del 2019 sta continuando a vedere adesioni da parte delle città e dei paesi italiani, i quali permetteranno quindi agli utenti di utilizzare il Wi-Fi gratuito nelle aree coperte dal servizio grazie ad un’applicazione ufficiale che è WiFi.Italia.it. Servirà una semplice registrazione per poi connettersi in automatico tutti i punti della rete sul territorio nazionale.

Nel frattempo sembra che sia arrivata anche l’adesione da parte del Comune di Ortovero. Queste le parole del sindaco Andrea Delfino:

“L’adesione al progetto di una rete pubblica e gratuita come quella Wifi Italia è, per la nostra amministrazione, uno dei modi per valorizzare, attraverso la moderna tecnologia, la storia del nostro paese”.

Piazza Wi-Fi Italia: nuovi punti installati anche nel Comune di Prato

Anche il Comune di Prato installa nuovi punti destinati alla connessione Wi-Fi libera per i cittadini.queste le parole da parte dell’assessore all’innovazione e all’agenda digitale Benedetta Squittieri:

“L’accesso alla rete wifi negli spazi pubblici è molto importante. Per noi significa dare maggiori servizi ai cittadini in strade, piazze, parchi ed edifici pubblici. Un nuovo modo di pensare lo spazio pubblico che significa anche poter avere servizi che consentano nuove funzioni e attività, come lo studio, il lavoro e lo svago all’aperto. Siamo molto felici di aderire al progetto Piazza Wifi Italia e di ampliare le possibilità di accesso per i pratesi.”