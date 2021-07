Wi-Fi Gratis: ecco i punti gratuiti in tutta Italia con connessione libera

Il progetto Wi-Fi gratis va avanti a gonfie vele e proprio per questo gli utenti si stanno interessando sempre di più. Secondo quanto riportato soprattutto in Umbria negli ultimi tempi sarebbero state apportate numerose modifiche, le quali avrebbero prodotto tanti nuovi punti per la connessione gratuita.

Ricordiamo infatti che sarà possibile accedere alla connessione Wi-Fi gratis grazie ad un’applicazione dedicata, la quale permetterà quindi di generare un campo nel quale navigare non comporterà alcun costo o consumo sulla propria tariffa telefonica.

Wi-Fi gratis: ecco tutte le zone attivate in Umbria e soprattutto a Perugia

Queste le aree coperte da WifiUmbria a Perugia:

Centro storico Porta sole, belvedere piazza Rossi Scotti e via delle Prome fino via del sole Piazza Danti Piazza Piccinino e inizio via Bontempi Via dell’Aquila, spazio esterno Cappella di San Severo – Affresco di Raffaello e Perugino Piazza IV Novembre Corso Vannucci nella su interezza Piazza della Repubblica Piazza Italia Giardini Carducci Viale indipendenza (Belvedere sopra rocca Paolina) Rocca Paolina: uscita verso piazza Italia, via bagliona, spazi espositivi ed eventi della sala cannoniera Via Baglioni Piazza Matteotti Via Mazzini Via Fani Via dei Priori Piazza San Francesco al Prato Piazza Piccinino Piazza Morlacchi Piazza Fortebraccio Viale Indipendenza fino incrocio via Masi e Via Marzia Piazza del Circo Corso Cavour davanti chiesa di Sant’Ercolano Scalette di sant’Ercolano Via Marconi, giardino tre archi Pincetto, piazza della Rupe e arrivo scale mobili minimetrò Scale mobili viale Pellini

Biblioteche, luoghi di cultura e sale storiche

Biblioteca Augusta, 3 piani

Biblioteca San Matteo degli Armeni, 2 piani e giardino

Biblioteca Sandro Penna San Sisto, 2 piani

Biblioteca Federici Ripa

Biblioteca Villa Urbani, 2 piani e parco villa aperto al pubblico

Biblioteca Ponte San Giovanni

Cappella San Severo

Chiesa di San Bevignate, (in fase di studio)

Sala San Tommaso, via Pinturicchio

Museo di Palazzo della Penna 2 Piani, bar e chiostro interno

Atrio Palazzo dei Priori

Sala della Vaccara, Palazzo dei Priori

Sala dei Notari, Palazzo dei Priori

Altre zone cittadine e trasporti pubblici Monteluce, piazza Monteluce e Piazza Coppoli Piazza Valentino Martinelli San Sisto Stazione Minimetrò Pian di Massiano Stazione Minimetrò Chico Mendez Terminal BUS Partigiani (in realizzazione) Stazione di Sant’Anna



Uffici Comunali aperti al pubblico

URP centro storico palazzo Grossi

URP San Sisto

URP Ponte San Giovanni

URP Ponte Felcino

Cittadinanza Ponte San Giovanni

Cittadinanza Ponte Felcino

Cittadinanza Campo di Marte

Cittadinanza Pian della Genna

Cittadinanza Castel del Piano

Cittadinanza Monteluce (in attivazione)

Vigilanza Madonna Alta

Uffici della cultura di Palazzo della Penna

Uffici di Protezione Civile