Continua la guerra degli MVNO. Senza esclusione di colpi, la lotta all’ultimo cliente è davvero serrata. Prezzi incredibilmente bassi e bundle di tutto rispetto sono gli ingredienti degli operatori mobili virtuali. Non sarà il più aggressivo, ma anche ho Mobile, con queste offerte in portabilità da TIM e Iliad, sta davvero sfondando. Scopriamo insieme cosa offre per il mese di luglio 2021.

ho Mobile: offerte in portabilità da Iliad

Vediamo subito cosa offre ho Mobile a tutti quei clienti che decidono di passare all’operatore provenendo da Iliad. Sono 2 le promozioni disponibili sul sito ufficiale dell’operatore.

la promo ho Mobile 5,99 . Questa offerta si propone a chi proviene da Iliad. Ecco cosa è incluso nel bundle a 5,99 euro al mese: minuti e SMS illimitati , 50 Giga di traffico dati e spedizione e attivazione della SIM gratuite;

la promo ho Mobile 7,99 invece aumenta la posta in gioco e con soli 2 euro in più, 7,99 euro al mese, offre: minuti e SMS illimitati, 100 Giga di traffico dati e spedizione e attivazione della SIM gratuite.

Per tutti i clienti TIM

Ora scopriamo quale offerta è dedicata a tutti quei clienti che vogliono passare a ho Mobile dall’operatore nazionale TIM. In questo caso abbiamo solo un’unica soluzione che, a 13,99 euro al mese, include:

minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

70 Giga di traffico dati;

In questo caso, al contrario delle due offerte precedenti, al piano tariffario sono da aggiungere, una tantum, 9 euro pari alle spese di spedizione oltre a 0,99 euro per la SIM. In pratica il primo mese, compresa la ricarica, il cliente spenderà in totale 23,99 euro.

Ricordiamo inoltre che, fino ad agosto, l’operatore virtuale di Vodafone ha avviato una simpatica iniziativa. Collezionando gli sticker ho Mobile sull’app ufficiale dell’operatore, ogni 30 punti si ha diritto a una ricarica da 5 euro in omaggio. Niente male davvero se si pensa ai bundle proposti con le offerte di luglio 2021.