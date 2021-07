Iliad propone anche nel mese di Luglio la Flash 120 per gli abbonati che attivano un nuovo piano ricaricabile. Il gestore francese propone questa tariffa low cost con chiamate illimitate verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile della promozione è di 9,99 euro.

Iliad, ancora uno stop per il lancio dell’app ufficiale

Iliad se da un lato ha ricevuto ampio successo nel corso di questi ultimi mesi proprio grazie alle sue offerte low cost, ancora non ha colmato il gap con gli altri provider per quanto concerne i servizi. Il provider francese, ad esempio, in controtendenza rispetto a TIM e Vodafone ancora non garantisce ai suoi clienti la possibilità di attivare un’app ufficiale.

Sia i clienti con uno smartphone Android, sia i clienti con un iPhone non possono effettuare il download di un’app ufficiale dai vari marketplace. La gestione del proprio profilo tariffario, in questo senso, è ancora demandata al sito web ufficiale del provider.

Se le prime indiscrezioni del 2021 lasciavano una sorta di porta aperta per la piena disponibilità di un’app ufficiale su Android e su iPhone, lo sviluppo di questi mesi ha portato a tutt’altro scenario. Ad oggi, sembra inverosimile pensare ad un lancio di un’app nelle stagioni a venire.

Per i possesso di uno smartphone Android, lo scenario è ancora peggiore. Se gli utenti sino a qualche settimana fa potevano scaricare da Google Play delle app parallele per la gestione del profilo Iliad (ad esempio, Area Personale), ora tale alternativa non è più garantita.