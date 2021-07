In queste ore, Huawei ha dato il via ai pre-ordini per MatePad 11 in Italia. Il nuovo tablet rappresenta il primo dispositivo dotato di HarmonyOS 2.0 ad arrivare nel nostro Paese. Per festeggiare l’evento, il produttore cinese ha deciso di premiare gli utenti con dei fantastici regali.

Tutti gli utenti che acquisteranno il MatePad 11 dalla piattaforma di e-commerce ufficiale di Huawei potranno ricevere sconti e bonus. In particolare, pre-ordinando il tablet nella versione 6/128 GB, si avrà diritto a ricevere:

M pencil,

Mouse Bluetooth,

Tre mesi di abbonamento a Huawei Video,

Sconto del 50% sull’acquisto della Smart Magnetic Keyboard.

Questa variante è disponibile al prezzo di 499,90 euro nella colorazione Matt Grey. Inoltre, effettuando un pagamento di 50 euro entro il 12 luglio, si otterrà uno sconto di 50 euro sul costo totale che quindi diventerà di 449,90 euro.

Huawei ha lanciato il nuovo MatePad 11 in Italia

Il tablet è disponibile anche nella variante 6/64 GB che invece è disponibile al prezzo di 399,90 euro. Anche in questo caso sono valide varie promozioni per il pre-ordine che permetteranno agli utenti di ricevere:

Mouse Bluetooth,

Coupon per Huawei Video,

Sconto del 50% sull’acquisto della Smart Magnetic Keyboard.

Inoltre, effettuando un deposito di 50 euro, si potrà ottenere uno sconto di pari importo. Questa promozione permette al prezzo finale di Huawei MatePad 11 di scendere a 349,90 euro totali. Sia per la versione da 6/128Gb che per quella da 6/64GB, la promozione è valida dal 1 al 12 luglio 2021.

Ricordiamo che Huawei MatePad 11 è un piccolo gioiello di tecnologia. Il pannello supporta il refresh rate a 120Hz e la gamma di colori DCI-P3. Inoltre, il tablet è progettato per ridurre l’emissione di luce blu e quindi non affaticare la vista.

Inoltre, il dispositivo può godere di tutte le feature introdotte da HarmonyOS 2.0. Il sistema operativo proprietario di Huawei rivoluziona il modo di usare i device, puntando sulla produttività e sull’immediatezza.