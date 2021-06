Momento davvero topico per Fastweb che ha da poco presentato le sue offerte Internet Casa. Con esse ha fatto il suo debutto anche il nuovissimo modem NeXXt che integra perfettamente Alexa diventando così il protagonista. Si tratta di un router WiFi 6 che nasconde un’anima da Smart Home. Ecco il futuro della connessione, ecco la nuova Fastweb!

Fastweb dà il benvenuto a NeXXt

Fastweb dà il benvenuto a NeXXt, il nuovo modem router a tecnologia WiFi 6 che al suo interno integra piene funzioni da Smart Home. Sono diverse le novità hi-tech che questo gioiellino della connessione internet può offrire. Il video di presentazione rende l’idea.

Abbinato a due delle nuove offerte dell’operatore, promette connessione ad altissimi livelli e un controllo smart della propria casa. Questo modem è incluso a Fastweb NeXXt con le 2 soluzioni NeXXt Casa e NeXXt Casa Light.

Ma torniamo a questo fantastico modem. Una delle caratteristiche che più ha colpito noi e gli utenti è la perfetta integrazione e gestione di Alexa di Amazon. Da non sottovalutare anche la sua capacità di gestire le situazioni di emergenza in modo autonomo.

Ad esempio NeXXt, in caso di down di rete o disservizi vari, contatterà direttamente il centro assistenza Fastweb per segnalare il problema. Ciò vuol dire niente più attesa al telefono per parlare con un operatore e maggiore celerità nella risoluzione di un problema.

Abbinato all’amplificatore WiFi Booster, ogni zona della casa sarà connessa alla rete internet. Inoltre si avrà un’altro punto di accesso per Alexa. NeXXt di Fastweb può registrare promemoria, inviare messaggi e gestire le chiamate solo con il semplice comando vocale. Infine è anche in grado di riprodurre la propria musica preferita direttamente dalle app streaming più famose e conosciute.

Come avere il modem router NeXXt

Molti si staranno chiedendo come poter ricevere questo eccezionale modem router NeXXt di Fastweb. Tale strumento è incluso nelle offerte Internet Casa, quindi è necessario sottoscrivere e attivare una delle due disponibili sul sito ufficiale di Fastweb.

Per chi fosse già cliente, a breve sarà possibile farne richiesta direttamente dall’area clienti di Fastweb o dall’app ufficiale. Pagando 49 euro otterrete il nuovissimo NeXXt.