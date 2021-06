Quanto è importante stare sul pezzo nel mondo hi-tech! Altrimenti il rischio è di perdersi per strada qualche aggiornamento importante della nostra app preferita. Occhio quindi alle nuove funzionalità in programma per WhatsApp. Lasciatevi sorprendere da questa notizia certificata da Zuckerberg in persona!

Infatti, grazie ai nostri amici di WABetaInfo, che si sono fatti una chiacchierata proprio con il fondatore di Facebook, abbiamo scoperto cose incredibili in arrivo per WhatsApp. Certo, come per tutte le cose belle e funzionali, sarà necessario portare un po’ di pazienza e attendere il tempo necessario per il rilascio. Ma siamo convinti che l’attesa sarà valsa la pena. Ecco i dettagli delle 3 novità di WhatsApp spiegate nel dettaglio e descritte in un articolo di WABetaInfo.

Will Cathcart and Mark Zuckerberg confirm to WABetaInfo 3 features to come on @WhatsApp! 😱@wcathcart https://t.co/sDm41MpQiG This is an amazing story. Disappearing mode, view once and multi device features are coming soon for beta users! — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 3, 2021

WhatsApp e la funzionalità multi-dispositivo

Non è un mistero, non poter gestire uno stesso account WhatsApp su più dispositivi è frustrante. Niente paura, la svolta della vostra vita è in arrivo. A confermarlo è stato Mark Zuckerberg in persona che con il CEO dell’app di messaggistica, Will Cathcart, hanno chiesto di poter scambiare alcune informazioni in chat proprio con gli amici di WABetaInfo.

Proprio in questa occasione i due big hanno confermato che entro l’estate arriverà la nuova e tanto attesa funzionalità multi-dispositivo. In pratica lo stesso utente con il suo account WhatsApp potrà gestire il contenuto dell’app su più dispositivi. Zuckerberg ha parlato di un massimo di 4 device contemporaneamente.

Pronta la nuova funzionalità View Once su WhatsApp

Un’altra interessante novità riguarda un’altra funzionalità molto attesa dagli utenti di WhatsApp. Si tratta della View Once che in altre parole introdurrà i messaggi che si possono leggere solo una volta.

In sostanza, quando il destinatario è stato raggiunto da un messaggio View Once, questo si cancellerà automaticamente appena dopo la lettura. Un altro passo in avanti per i messaggi effimeri di WhatsApp.

Confermato il supporto per iPad

Infine dovevamo regalare una bella notizia anche agli appassionati Apple che da sempre sul loro iPad non hanno un’app dedicata di WhatsApp. Zuckerberg ha tranquillizzato WABetaInfo e gli utenti della mela morsicata.

Infatti presto sarà disponibile al download su App Store l’app di WhatsApp completamente dedicata al sistema ipadOS. Decisamente un buona notizia, non trovate?

Insomma un mese di giugno davvero ricco di novità e speriamo anche possa introdurre un mese di luglio pieno di nuovi aggiornamenti per WhatsApp.