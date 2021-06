CoopVoce: tre offerte fino a 50 giga con un prezzo minimo di 4,50 euro

Oltre ai semplici gestori di cui tutti conoscono il nome e le caratteristiche vista la folta attività portata a termine negli ultimi anni, ci sono anche i cosiddetti outsider. Si tratta dei gestori virtuali, quelli che in realtà non hanno mai ottenuto grande seguito proprio a causa dei fratelli maggiori. Secondo quanto riportato attualmente proprio gestori virtuali starebbero rivestendo molta più importanza per il pubblico, il quale avrebbe trovato in CoopVoce il più interessante tra tutti.

Si tratta di un provider che negli ultimi anni è riuscito a rimettersi in gioco, dopo che negli anni precedenti non aveva trovato la quadra giusta. CoopVoce ora vuole dimostrare di avere dalla sua parte i migliori contenuti con un prezzo decisamente concorrenziale. Ci sono infatti tre offerte disponibili sul sito ufficiale appartenenti alla stessa linea, quella in vigore ormai da un mese e mezzo. Si tratta di promozioni mobili che partono da soli 4,50 € al mese e che durano per sempre.

CoopVoce: le migliori offerte arrivano ora per tutti con la linea EVO

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS