CoopVoce: offerte EVO disponibili fino a fine mese a partire da 4,50 euro

I gestori virtuali pian piano si stanno prendendo la loro fetta di territorio nel mondo della telefonia mobile. Le previsioni fatte ormai diverso tempo prima dai tanti specialisti stanno trovando quindi gran riscontro con alcuni provider che riescono a mettere in luce le loro qualità.

Nonostante nessuno se lo aspettasse, uno di quelli che più sta riscuotendo successo e di certo CoopVoce, provider che in passato proprio non riusciva ad ingranare. Il tutto è cambiato grazie alla nuova strategia che permette di avere più contenuti e prezzi sempre stabilmente bassi. Ricordiamo infatti che prima CoopVoce riusciva a produrre offerte con pochi contenuti che non riuscivano allo stesso tempo a rispettare le esigenze degli utenti. Oggi è tutto diverso, con promozioni nuove che arrivano con cadenza quasi mensile e con prezzi strepitosi. L’esempio perfetto potrebbe essere fornito dalle offerte attualmente disponibili sul sito ufficiale che prendono il nome di EVO.

CoopVoce: ci sono tre offerte strepitose che partono da 4,50 € al mese

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS