Il mese di agosto si avvicina e il lancio dei nuovi dispositivi Samsung potrebbe essere annunciato nel corso delle prossime settimane. Nell’attesa le indiscrezioni aumentato rivelando sempre nuovi particolari. Il Galaxy Z Flip 3 è stato già mostrato da alcune immagini, Evan Blass adesso diffonde alcuni render raffiguranti anche il Samsung Galaxy Z Fold 3.

Samsung Galaxy Z Fold 3 avrà una S Pen Fold Edition!

I render realizzati dal leaker Evan Blass mostrano un Samsung Galaxy Z Fold 3 le cui caratteristiche non rispecchiano tutte le indiscrezioni fino ad ora diffuse in rete. Manca, infatti, la fotocamera inserita sotto il display ma trova posto uno stilo la cui presenza è stata confermata anche dall’emergere della certificazione FCC.

Il Samsung Galaxy Z Fold 3 sarà quindi il primo smartphone pieghevole del colosso dotato di supporto alla S Pen. Quest’ultima, denominata S Pen Fold Edition, potrebbe presentare delle differenze rispetto al modello associato, ad esempio, al Galaxy S21 Ultra.

Riprendendo quanto messo in atto con il lancio della serie Galaxy S21, Samsung potrebbe non proporre il suo pieghevole insieme allo stilo. Molto probabilmente gli interessati dovranno acquistare separatamente la S Pen, la quale non troverà una sistemazione integrata allo smartphone.

Anche l’assenza di un alloggiamento per lo stilo si discosta da quanto riportato dalle voci delle ultime settimane. E’ certo che la scelta di Samsung potrebbe influenzare negativamente la scelta degli utenti, i quali potrebbero decidere di non affrontare un’ulteriore spesa per la S Pen Fold Edition.

In merito al prezzo del dispositivo, Samsung potrebbe però porre rimedio riducendo il costo del 20% rispetto ai modelli rilasciati lo scorso anno.