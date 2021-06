Siamo di nuovo a ridosso di notizie poco positive per gli attuali clienti Vodafone. Parliamo ovviamente di nuove rimodulazioni in arrivo per alcuni clienti dell’operatore rosso, le quali riguarderanno alcune offerte mobile.

A partire dal 26 giugno infatti verranno comunicate ad alcuni clienti Vodafone le imminenti modifiche unilaterali del contratto, le quali comporteranno un aumento della tariffa mensile. In questo caso gli aumenti corrisponderanno a incrementi di 0,49€, 0,99€ e 1,99€ della tariffa mensile. Al momento non è noto quali saranno esattamente le offerte colpite.