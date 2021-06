L’estate è arrivata e i vari operatori telefonici stanno aggiornando il proprio catalogo di offerte mobile. L’operatore WindTre, in particolare, sta proponendo da qualche giorno numerose offerte davvero interessanti e dedicate a tutti, con supporto anche alla nuova connettività 5G.

Ecco le nuove offerte per l’estate proposte da WindTre

Come già accennato, il noto operatore telefonico arancione ha aggiornato il suo catalogo di offerte per l’estate. Vediamo brevemente quelle più interessanti.

Medium 5G Limited Edition

Questa promo permette di sfruttare 50 GB di traffico dati con connettività 5G (25 GB invece con connettività 4G), minuti di chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS verso tutti ad un costo mensile di 12,99 euro.

Large 5G Limited Edition

In questo caso, si avranno a disposizione ben 70 GB di traffico dati con connettività 5G (35 GB con connettività 4G) e sempre minuti di chiamate illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti al prezzo di 14,99 euro al mese.

XLarge 5G Limited Edition

Questa promo include la possibilità di utilizzare ben 100 GB di traffico dati con connettività 5G (60 GB con connettività 4G), minuti di chiamate illimitati verso tutti, 50 minuti di chiamate all’estero e 200 SMS verso tutti. Tuttavia, per i primi tre mesi gli utenti potranno utilizzare giga illimitati, il tutto ad un prezzo di 16,99 euro al mese.

Unlimited 5G

Questa promo permetterà di avere GB Illimitati sempre con connettività 5G, minuti di chiamate illimitati e 200 SMS verso tutti ad un prezzo mensile di 29,99 euro. Con l’attivazione di quest’ultima sarà inoltre possibile richiedere fino a tre SIM Family EasyPay con 50 GB, minuti di chiamate illimitati e 200 SMS ad un prezzo super conveniente di 9,99 euro al mese.

Young 5G

Gli utenti al di sotto dei 30 anni potranno attivare questa promo con 80 GB di traffico dati in 5G, minuti ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di 11,99 euro al mese con Easy Pay.

Young+ 5G

Anche in questo caso, tutti gli utenti under 30 potranno attivare la promo in questione che prevede 100 GB in 5G, minuti ed SMS illimitati verso tutti ad un costo mensile di 14,99 euro.