Come sappiamo, purtroppo LG ha deciso di chiudere la sua divisione smartphone per diversi motivi. Ciò è però successo prima che fosse lanciato un modello che ora si trova nel limbo. In pratica non può più essere più venduto e questo lo ha reso uno smartphone davvero raro. Niente commercio per LG Velvet 2 Pro. Era tutto pronto, ma ora sarà venduto ai dipendenti. Con buona probabilità potrebbe diventare uno smartphone speciale, da collezione. Ecco tutti i dettagli.

LG Velvet Pro 2: lo smartphone che c’è ma non si vende

Dopo la decisione di LG di abbandonare il settore smartphone si è arresta l’ascesa al mercato di un modello che era praticamente pronto. Si tratta di LG Velvet 2 Pro che, rispetto al Velvet 5G, si è rivoluzionato in design e processore.

Insomma LG Velvet Pro 2 è lo smartphone che c’è, ma non si vende. Saranno solo alcuni dipendenti dell’azienda che potranno decidere se acquistarlo oppure no. Ma perdersi un’occasione simile sarebbe un vero e proprio peccato, trattandosi di uno smartphone raro che non uscirà mai in commercio.

Un cuore grande e potente

Questo LG Velvet Pro 2, a quanto si evince da una recensione video, è dotato del chipset Qualcomm Snapdragon 888. Al suo interno batte un cuore potente quindi composto da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. Inoltre la batteria, che supporta la ricarica rapida, è da 4.500 mAh. Niente male davvero! Purtroppo non c’è più l’ingresso jack per le cuffie e, secondo i programmi, nella confezione non doveva esserci nemmeno il caricabatterie in dotazione, a imitazione dei big.

Comunque ai dipendenti sarà venduto con ben due caricabatterie e un adattatore per poter collegare le cuffie al Velvet Pro 2 di LG. Esteticamente si presenta molto bene oltre ad avere un ampio schermo, sulla scocca posteriore i 3 led della fotocamera sono protetti da altrettanti anelli cromati di identica dimensione.

Siamo quasi convinti che tra non molto questo LG Velvet Pro 2 entrerà a pieno titolo tra gli smartphone più rari e costosi del pianeta Terra. Un po’ di pazienza e poi i fortunati dipendenti di LG potranno venderlo a prezzi davvero soddisfacenti.