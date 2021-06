Quando si suol dire “la speranza è l’ultima a morire”. Sembrava addirittura impensabile poter mettere le mani su una PlayStation 5. Al contrario i miracoli esistono e si chiamano MediaWorld. Scopriamo insieme le 3 date, con relativo orario, in cui sarà possibile acquistare l’introvabile PlayStation 5 di Sony. Preparate le vostre dita sul mouse e scopriamo insieme il segreto per aggiudicarsi questa inarrivabile console, la PS5.

PlayStation 5: come aggiudicarsela da MediaWorld prima di tutti

Tutti coloro che non la possiedono, ma da diverso tempo sognano di poterne avere una, non possono perdersi questa ghiotta occasione. Incredibilmente per ben 3 giorni la PlayStation 5 sarà disponibile all’acquisto presso il sito eCommerce della nota catena di distribuzione MediaWorld.

Siccome saranno in molti a volersi aggiudicare una PS5, vi consigliamo di registrarvi per tempo al sito ufficiale di MediaWorld Games e agganciare al vostro nuovo account un sistema di pagamento valido. Questo ridurrà i tempi di conferma dopo che avrete messo la vostra nuova PlayStation 5 nel carrello.

Le date in cui sarà possibile acquistare una PS5

Vediamo ora quali saranno le date in programma per potersi aggiudicare la tanto desiderata PlayStation 5. MediaWorld, molto probabilmente, essendo riuscita ad aggiudicarsi uno stock di questa console, porrà un tetto limite di PS5 acquistabili in quel giorno. Quindi la velocità è tutto.

Il primo appuntamento è oggi, martedì 22 giugno , alle 15:00 quando potrete aggiudicarvi una PS5 Digital Edition .

, alle quando potrete aggiudicarvi una . Il secondo appuntamento sarà domani, mercoledì 23 giugno , allo stesso orario, le 15:00 . Questa volta MediaWorld proporrà all’acquisto il pacchetto PlayStation 5 Standard Edition + Ratchet & Clank: Rift Apart .

, allo stesso orario, le . Questa volta MediaWorld proporrà all’acquisto il pacchetto . Il terzo e ultimo appuntamento è programmato per giovedì 24 giugno. Sempre alle 15:00, questa volta, sarà possibile portarsi a casa una PS5 Standard Edition.

Quale PlayStation 5 scegliere tra la Standard Edition e la Digital Edition

Sicuramente i più esperti non avranno bisogno di capire la differenza tra le due PlayStation 5 che MediaWorld sta proponendo in vendita in queste 3 date fantastiche. Tuttavia a beneficio dei nostri lettori vediamo insieme quale delle due potrebbero fare al caso vostro.

Per chi ormai non sente più la necessità di avere tra le mani il gioco fisico, la PlayStation 5 Digital Edition è perfetta. Dovrà essere quindi collegata a una connessioni internet e i giochi potranno essere acquistati solo nel formato digitale su PlayStation Store, spesso scontati a prezzi davvero incredibili.

Al contrario, la PlayStation Standard Edition ha un lettore ottico che permette la lettura del videogioco direttamente dal disco. Per chi è ancora nostalgico e ama crearsi la sua libreria di giochi questa è la scelta ideale.