Fantastica iniziativa quella di PlayStation! Continuano infatti i Days of Play di Sony. Un’occasione ghiotta per rifarsi il “guardaroba” di videogame nuovi. Sono tantissimi i giochi super scontati acquistabili su PlayStation Store a prezzi esagerati! Mancano ancora pochissimi giorni per aggiudicarsene alcuni addirittura a meno di 5 euro.

Vediamo insieme quali sono i più gettonati e i più desiderati. Ovviamente anche quelli che costano veramente poco. Pronti per un viaggio nel mondo super scontato di PlayStation? C’è tempo fino al 10 giugno 2021.

Super sconti su PlayStation Store fino al 10 giugno

Avreste mai pensato di potervi aggiudicare Grand Theft Auto V a soli 14,69 euro? Se pensate sia impossibile date un’occhiata alla pagina ufficiale del PlayStation Store dedicata ai Days of Play. Vi stupirete da quanti videogame scontati potrete acquistare a prezzi incredibili.

Un altro esempio? Call Of Duty: Black Ops Cold War – Bundle Cross-gen a 46,49 euro anziché 74,99 euro. E non è tutto, perché ce ne sono diversi a un prezzo incredibilmente basso: si parla di giochi a meno di 5 euro.

Videogame a meno di 5 euro

Chi lo avrebbe mai detto che su PlayStation Store un giorno ci sarebbe stato Yakuza Zero di SEGA a 4,99 euro? Senza parlare di Resident Evil HD e Resident Evil Zero HD a 3,99 euro! Insomma, una serie di occasioni davvero da non perdere.

Per gli appassionati di corse non può mancare uno dei titoli più amati, Ride 2 che, fino al 10 giugno 2021, è scontato su PlayStation Store a 3,99 euro. Mentre per chi ama pescare e non può girare il mondo alla ricerca dei più grandi bestioni con le pinne, potrà deliziarsi con Euro Fishing a soli 4,49 euro.

Insomma, questi sono solo alcuni dei titoli che abbiamo voluto segnalarvi a prezzi davvero scontati. Tuttavia ce ne sono molti altri. Il nostro consiglio, se avete qualche videogioco nella vostra lista dei desideri, è quello di digitare il titolo nella barra di ricerca su PlayStore, chissà che con un po’ di fortuna possiate trovarlo a un prezzo fantastico.

Se non siete ancora aggiornati, dovete sapere che da poco sono usciti nuovi giochi per PlayStation 4 e 5 davvero interessanti.