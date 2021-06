ZTE Axon 30, in arrivo una variante con fotocamera sotto il display

ZTE Axon 30, in arrivo una variante con fotocamera sotto il display

ZTE sta lavorando su un nuovo device Axon 30 con tecnologia Under Display Camera (UDC), la conferma arriva direttamente da un direttore dell'azienda che ha svelato come il progetto sia in fase di ultimazione