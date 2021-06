Dopo due anni impegnativi dovuti al Covid-19, finalmente sta arrivato il meritato riposo. È il momento di organizzare le tanto attese vacanze 2021! Se ancora non lo avete fatto ecco alcune tra le spiagge libere che offrono WiFi Gratis per navigare. Nel Comune di Catania ce ne sono 3 e oltre a regalare la connessione internet gratuita promettono anche tantissimi altri servizi. Ecco i dettagli e dove si trovano.

Vacanze al mare: spiaggia in Sicilia

Chi può dirsi deluso dopo aver passato le sue vacanze con i piedi in ammollo sulle meravigliose spiagge in Sicilia! Caldo, mare pulito e buon cibo, è la Regione italiana tra le più apprezzate di sempre. Un’isola magnifica che emoziona tutti, dalle famiglie alle coppie sposate o fidanzati, ma anche le persone più anziane che trovano servizi fatti apposta per loro. Non manca nemmeno l’accessibilità per chi è diversamente abile.

Sono queste le caratteristiche delle 3 nuove spiagge libere offerte dal Comune di Catania sull’arenile comunale della Plaia. Ingresso libero, WiFi Gratis, ampi parcheggi, bar per ricchi spuntini e, perché no, l’immancabile granita siciliana. Vacanze con i fiocchi e sempre connessi grazie agli HotSpot messi a disposizione dall’amministrazione comunale.

Ad annunciare questa novità è il Sindaco di Catania Salvo Pogliese: “Grazie all’impegno dell’assessore Cristaldi, dei dirigenti e dei funzionari preposti anche quest’anno e per i prossimi quattro anni auspichiamo di ripetere e perfezionare l’ottimale approntamento delle nostre tre spiagge libere. Abbiamo operato per rendere stabile i servizi per il mare cittadino, con accesso gratuito e servizi adeguati a chi vuole godere del nostro litorale sabbioso con tutti i confort“.

Quali spiagge avranno questi servizi

Una gestione questa, confermata a Stella Polare S.r.l. di Catania che allieterà le vacanze degli italiani fino al 2025. Le tre spiagge coinvolte sono state rinominate ed eccole in ordine di numerazione:

Vulcano , la numero 1 ;

, la numero ; Stromboli , la numero 2 ;

, la numero ; Etna, la numero 3.

Come vulcani in eruzione sono pronte a rendere indimenticabili le vacanze di chiunque deciderà di raggiungere questo mare. E poi, cosa c’è di meglio se non dimenticarsi completamente del piano tariffario potendo navigare in internet senza preoccupazioni? Magari guardando in streaming la propria serie TV preferita senza consumare Giga in riva al mare.

WiFi Italia: un progetto per internet gratis

In tantissimi Comuni si sta diffondendo la connessione gratuita di WiFi Italia, un progetto voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Grazie alle Reti Federate collocate in diverse parti del territorio nazionale sono stati installati HotSpot gratuiti per l’accesso a internet.

Di conseguenza, oltre a Catania, altre località, meta di vacanze, danno la possibilità ai villeggianti di avere una connessione WiFi Gratis. Sul sito ufficiale di WiFi Italia, sezione “Il Network“ è possibile vedere dove si trovano tutti gli HotSpot più vicini alla propria posizione.