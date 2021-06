CoopVoce: tre offerte Evolution a partire da soli 4 euro al mese

Un occhio di riguardo sarebbe pienamente meritato da parte dei gestori virtuali, i quali stanno venendo incontro agli utenti in un periodo di difficoltà. Alle offerte sarebbero infatti ai minimi storici per quanto riguarda i prezzi, molto più bassi rispetto alla concorrenza.

Ci sono aziende che riescono a mettere in mostra contenuti molto migliori, dati anche dalla grande esperienza. Una di queste è di diritto CoopVoce, realtà ormai affermata nel panorama della telefonia mobile italiana da diversi anni. Ultimamente diversi cambi di strategia avrebbero poi comportato un netto miglioramento in termini di numeri, con migliaia di utenti arrivati a far parte del gestore. Secondo quanto riportato infatti i contenuti di CoopVoce sarebbero stati nettamente ampliati durante gli ultimi due anni, tenendo i prezzi sempre molto bassi. Attualmente poi sul sito ufficiale ci sono tre offerte che stanno riuscendo a comportare un numeroso aumento dell’attenzione proprio verso il provider virtuale.

CoopVoce: le promo EVO ancora disponibili ai soliti prezzi

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS