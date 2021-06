Quest’anno il colosso di Cupertino rinnoverà anche i suoi smartwatch rilasciando il nuovo Apple Watch Series 7. Le informazioni sul dispositivo sono ancora scarse, soltanto di recente alcuni render diffusi in rete da Prosser hanno dato modo di apprendere poche notizie su quelli che potrebbero essere gli aggiornamenti riguardanti il design del dispositivo.

Apple Watch 7 potrebbe infatti presentare alcune novità che coinvolgeranno il suo aspetto rendendolo quanto più simile a quello degli iPhone 12. Secondo Gurman, anche il display sarà rinnovato e gli aggiornamenti riguarderanno anche lo spessore complessivo del quadrante.

Apple Watch 7: le cornici saranno ridotte ma il quadrante più spesso!

Max Gurman ha recentemente affermato che Apple Watch 7 avrà un nuovo tipo di display che si distinguerà anche per le cornici particolarmente sottili. Il colosso di Cupertino, secondo la fonte, raggiungerà un risultato notevole grazie all’adozione di un nuovo meccanismo di lavorazione che permetterà di ottenere un pannello i cui bordi saranno meno evidenti di quelli dei dispositivi precedenti. Di conseguenza, però, lo spessore complessivo dello smartwatch potrebbe aumentare.

Le novità non riguarderanno soltanto l’aspetto estetico. Apple Watch 7 potrebbe accogliere anche nuove funzionalità, tra le quali ancora in dubbio la misurazione del livello di glucosio nel sangue. La presenza del sensore tramite il quale sarebbe possibile procedere con il monitoraggio della glicemia potrebbe permettere di eseguire ulteriori funzioni, come la misurazione del tasso alcolemico.

Le indiscrezioni, pur avendo fatto più volte riferimento all’inserimento del sensore in questione, si dimostrano piuttosto scettiche in merito al suo arrivo sulla prossima generazione di Apple Watch. Il colosso di Cupertino potrebbe infatti procedere soltanto in futuro con l’introduzione della funzione.