In occasione dell’arrivo dell’estate, molti operatori telefonici stanno proponendo alcune offerte e promo particolari per i propri clienti. Fastweb, in particolare, ha deciso di regalare il doppio dei giga per tutti coloro che attiveranno alcune offerte mobile, come la NeXXt Mobile e la NeXXt Mobile Maxi.

Fastweb raddoppia i giga di alcune sue offerte in occasione dell’estate

Come già accennato, il noto operatore telefonico ha deciso sostanzialmente di raddoppiare i giga di alcune sue offerte. Nello specifico, a partire dall’11 giugno 2021 fino al 15 giugno 2021, tutti coloro che arriveranno le offerte NeXXt Mobile e NeXXt Mobile Maxi riceveranno il doppio dei giga previsti fino ad un massimo di tre mesi dall’attivazione. Si tratta quindi di una Promo Summer ed è attivabile non solo da chi attiva un nuovo numero ma anche a chi è già cliente di Fastweb.

L’offerta NeXXt Mobile prevede solitamente minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e nazionali, 100 SMS verso tutti e 70 GB di traffico dati con connettività 5G ad un costo mensile di 7,95 euro. Con l’arrivo di Promo Summer, però, i giga disponibili verranno raddoppiati e saranno quindi pari a 140 GB per tre mesi.

L’offerta NeXXt Mobile Maxi, invece, include anch’essa minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e nazionali, 100 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati in 5G. In questo caso, i giga raddoppiano e arrivano addirittura a 200 GB al mese per tre mesi, il tutto ad un costo di 10,95 euro. Vi ricordiamo che per attivare una di queste due offerte è possibile recarsi presso un negozio autorizzato oppure basterà recarsi presso il sito web ufficiale di Fastweb.