WhatsApp: cancellate la vostra foto del profilo, c'è una truffa in corso

La protezione di ogni account riguarda chiaramente ogni profilo social, soprattutto da quando le truffe hanno cominciato ad imperversare. Secondo quanto riportato una delle applicazioni più colpite in assoluto sarebbe proprio WhatsApp, celebre applicazione di messaggistica istantanea ormai in forza agli utenti da oltre 10 anni.

Questo grande applicativo sta permettendo alle telecomunicazioni di velocizzarsi anche nel mondo del lavoro, per cui sarebbe davvero catastrofico si rimanesse in balia delle truffe. Non ci sono dubbi infatti sulla grandezza del colosso WhatsApp, il quale ormai domina tranquillamente in tutta la scena mobile. Allo stesso tempo qualcuno avrebbe segnalato ancora qualche fake news di troppo e qualche truffa pericolosa all’interno della chat. Purtroppo la diffusione rapidissima vista la portata dell’applicazione, ma a quanto pare ora gli utenti avrebbero davvero paura. Una nuova truffa molto pericolosa si sarebbe infatti diffusa in poco tempo.

WhatsApp: con la nuova truffa possono rubarvi l’immagine del profilo e chiedere soldi ai vostri contatti

Secondo quanto riportato una truffa starebbe facendo il bello e il cattivo tempo all’interno di WhatsApp. Gli utenti sarebbero molto spaventati dal momento che l’inganno riuscirebbe a rubare l’immagine del profilo di alcuni utenti creando poi dei profili fake che fingerebbero di impersonarli.

Questo porterebbe i truffatori poi a chiedere i soldi ai contatti telefonici delle persone derubate dell’immagine del profilo, fingendosi ovviamente la persona nella foto. Se ve lo state chiedendo, lo stiamo facendo anche noi: non sappiamo ancora come sia possibile che i malviventi riescano ad appropriarsi dell’elenco dei contatti del malcapitato derubato. La scusa sarà quella di una ricarica Postepay per un’emergenza, la quale verrà corrisposta quando le persone si accorgeranno che nella foto c’è qualcuno di loro conoscenza.