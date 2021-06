Un nuovo smartphone a marchio Vivo è stato da poco presentato in veste ufficiale per il mercato cinese. Stiamo parlando in particolare di Vivo Y53s, un device appartenente alla fascia entry-level e con il supporto alle reti di quinta generazione. Vediamo brevemente le sue specifiche.

Vivo ufficializza in Cina il nuovo Vivo Y53s

Il noto produttore cinese ha quindi svelato ufficialmente sul mercato il nuovo Vivo Y53s, il quale sembra essere proprio il successore dello scorso Vivo Y52s annunciato a dicembre 2020. Dal punto di vista estetico, la parte frontale risulta piuttosto classica dato che è presente un display con un notch a goccia a forma di V. Più particolare invece il retro, con diverse colorazioni anche cangianti per la backcover e due sensori fotografici posti in alto a sinistra.

Il nuovo smartphone di casa Vivo, come già accennato, è inoltre in grado di supportare le reti di quinta generazione. In questo caso, è stato reso possibile grazie alla presenza del processore Snapdragon 480 5G di casa Qualcomm e quest’ultimo trova supporto con 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno. Non manca poi una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18W

Display IPS LCD da 6.58 pollici in risoluzione FullHD+ e con refresh rate a 90Hz

SoC Snapdragon 480 5G di Qualcomm

8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno

Dual camera posteriore con sensori da 64+2 megapixel

Fotocamera anteriore da 8 megapixel

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18W

Sistema operativo Android 11 con interfaccia utente OriginOS 1.0

Dimensioni: 163.95 x 75.3 x 8.5 mm

Peso: 189 grammi

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y53s sarà distribuito per il momento per il mercato cinese ad un prezzo di partenza di circa 230 euro al cambio.