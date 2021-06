Chi di voi ricorda ancora le vecchie monete da 100 Lire e cosa ci si poteva comprare con quel soldino? Sicuramente oggi valgono molto di più e sono tante. Insieme, in questo articolo, vedremo quali si sono rivelate un ottimo investimento. Chiunque potrebbe averne una in casa, senza neanche saperlo.

Come riconoscere se il valore attuale, di quelle che elencheremo, corrisponde alla 100 Lire in vostro possesso? Se combacia l’anno e la descrizione, allora l’unica cosa necessaria è che sia in ottimo stato di conservazione. In gergo tecnico, nel mondo della numismatica, quando una moneta è in perfette condizioni, come fosse appena stata coniata, si dice in “Fior di Conio“. Ora vediamo le monete da 100 Lire che oggi hanno acquisito valore.

100 Lire: chi l’avrebbe mai detto

Chi l’avrebbe mai detto che alcune monete da 100 Lire sarebbero diventate tanto preziose da valere una fortuna! Eppure è proprio così. Vediamo insieme quelle che valgono di più.

1955 : le 100 Lire coniate in quell’anno, se conservate in Fior di Conio , oggi possono raggiungere una quotazione che varia dai 700 euro ai 1.000 euro . Niente male vero? Ma se lo stato di conservazione è Splendido, allora il suo valore scende a circa 75 euro.



1958: le 100 Lire coniate in quest'anno invece, rispetto a quelle prodotte nei due anni che le precedono, essendo in tiratura minore, oggi possono valere fino a 700 euro. Ne furono distribuite 25.640.000. Ovviamente anche questa deve essere in Fior di Conio altrimenti il suo valore crolla a pochi Euro.

Insomma, si tratta di una stessa moneta coniata in due anni differenti che ha acquisito valori differenti. Come dicevamo prima, ciò che fa la differenza sul prezzo è proprio lo stato di conservazione. Se ve le siete dimenticate in un cassetto potrebbe bastare una bella pulita. Ma se da tempo erano in circolazione e presentano segni o macchie indelebili, allora il loro valore non potrà mai raggiungere quello indicato.

Come riconoscere il valore di una moneta

Le monete antiche sono speciali pezzi di storia che hanno un valore immenso. A volte più o meno alto. Molti si staranno chiedendo come è possibile, al di là di queste 100 Lire soprammenzionate, riconoscere la loro quotazione.

Un modo è affidarsi a uno specialista di fiducia che conoscete davvero bene, una persona fidata insomma. Altrimenti il sito internet MoneteRare.net è un ottimo punto di approdo per chi vuole capire quanto la moneta in suo possesso possa valere oggi. Esistono tante monete da collezione che forse avete in casa, ma ne ignorate la preziosità.