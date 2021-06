La numismatica è uno studio scientifico che sa cogliere di sorpresa chiunque. Quando pensate di aver perso tempo e spazio conservando solo ferro vecchio, sa trasformare quelle monete in articoli davvero preziosi. Incredibile, ma vero. Se vi piacciono le monete da collezione allora dovete dare un’occhiata a questo elenco. Vi sorprenderanno in valore e, chi lo sa, magari potreste averne una in casa!

Monete preziose: ecco le 50 Lire che oggi valgono diversi euro

Esistono monete preziose che oggi possono valere diversi euro. Ovviamente la loro quotazione cresce nel tempo e più è alta la qualità di conservazione, maggiore sarà il loro valore. Vediamo ora le 50 Lire che sono un investimento sicuro:

1956 : tra le monete preziose , la 50 Lire coniata in questo preciso anno ha raggiunto un buon valore già attualmente. Si tratta di quella che, sul rovescio, ha rappresentato Vulcano dedito a lavorare del metallo fuso su un’incudine. Se conservata in Fior di Conio , ovvero in condizioni perfette, queste monete possono valere fino a 110 euro . Diverso se le loro condizioni sono buone, allora varrebbero la metà;



: tra le , la 50 Lire coniata in questo preciso anno ha raggiunto un buon valore già attualmente. Si tratta di quella che, sul rovescio, ha rappresentato dedito a lavorare del metallo fuso su un’incudine. Se conservata in , ovvero in condizioni perfette, queste monete possono valere fino a . Diverso se le loro condizioni sono buone, allora varrebbero la metà; 1958: secondo quanto dichiarato sul sito ufficiale MoneteRare.net: “Ogni moneta da 50 lire che riporta una data inferiore o uguale al 1960 può valere da 50 euro a oltre 800 euro“. Quella di questo particolare anno, se conservata in Fior di Conio può anche valere circa 2.000 euro. Come per la precedente, anche queste monete è raffigurato Vulcano, completamente nudo, intento a lavorare il metallo. Ne sono state coniate oltre 800mila esemplari, ma questo caso è un’eccezione che conferma la regola: non sempre è la rarità a conferire preziosità alla moneta.



Come riconoscere quelle che potrebbero aumentare di valore nel tempo

Molti si staranno chiedendo come riconoscere quelle monete che potrebbero aumentare il loro valore nel tempo. Altri invece vorrebbero capire a quanto potrebbero essere vendute quelle in loro possesso.

La risposta a tutte le domande si chiama MoneteRare.net, il sito di numismatica per eccellenza. Qui sono archiviate tantissime monete con tutte le informazioni riguardo le loro caratteristiche e il valore attuale. Un ottimo punto di riferimento. Anche perché, come per la 500 lire, sono i particolari a fare la differenza, ma bisogna conoscerli.